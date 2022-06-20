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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كانت مبارزة مع الله .. إبنة المخرج جلال الشرقاوي تواصل الهجوم على مهرجان الجونة

جلال الشرقاوي وابنته
جلال الشرقاوي وابنته

واصلت عبير الشرقاوي، إبنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الهجوم على مهرجان الجونة السينمائي.

 

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”:ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟؟ علشان كان فى مبارزة مع الله و عند  و إصرار على الفحش . مبسوطة علشان بخاف من الآية دى <وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)الأنفال".

إلغاء مهرجان الجونة .. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته في حياتي

إدارة الجونة السينمائي: تأجيل الدورة الـ 6 لوضع استراتيجية متكاملة للمهرجان

وتابعت قائلة: “و بخاف كمان من الآية دى <ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم”.

 

وكانت قد نشرت قائلة: "احلى خبر سمعته في حياتي .. إلغاء مهرجان العري العالمي”.

يذكر أن أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال بيان رسمي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في موعد يتم تحديده لاحقا.

جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.
 

وقد تم الوضع في الاعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج المهرجان بالصبغة العالمية التي تطمح اللجنة المنظمة للمهرجان في وجودها ليستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية هامة.

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