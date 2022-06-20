بـ إطلالة جديدة.. حورية فرغلي تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت حورية فرغلي: “ وحشتونى ".

ويذكر أن كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع النجم مصطفى شعبان بعد مسلسل دكتور أمراض نسا، قائلة: "لما مضيت مسلسل كان اسمه امراض نسا سافرت ورجعت فوجئت لقيت المسلسل بقى دكتور امراض نسا واتنسب له وأنا مش محطوطة على الافيش وده كان سبب الخناقة بينا".

وقالت حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إنها ذهبت لمناسك الحج أكثر من مرة وكانت تقابل مصطفى شعبان ولم يتبادلا السلام بسبب الخلاف، مضيفة: "كنت كل مرة بحج كنت بشوفه ومكناش بنسلم على بعض كذا سنة".