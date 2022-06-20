اليوم.. 26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحاني الدين والمواطنة بالثانوية العامة بسوهاج

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، بعد قليل، امتحاني مادتي “الدين والمواطنة”، بفترة زمنية ساعة ونصف لكل امتحان منهما، وذلك داخل 78 لجنة أساسية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، يبلغ ٢٦ ألف طالب وطالبة موزعين على ٧٨ لجنة، و١٢ لجنة احتياطي.

وأشار إلى أن المديرية قد انهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم النهائية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٢، والمقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وتختتم ٢١ يوليو المقبل، متمنيا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

واطمأن محافظ سوهاج على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة.

والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.