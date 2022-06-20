إجراءات احترازية مشددة لطلاب الثانوية العامة بأسيوط.. صور

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية في اليوم الأول لانطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل رؤساء اللجان .



وشهدت اللجان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب من تعقيم وتوزيع الكمامات وأكياس الجيل المعقم على الطلاب أثناء دخولهم اللجان كما قام الطلاب بتسليم التليفونات والحقائب إلى مسئولي امن اللجان بمدخل مقار اللجان .

وقام مسئولي امن اللجان بتفتيش الطلاب أثناء الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول أو أي أوراق تخص مادتي الامتحان .

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 28376 طالب وطالبة منهم 15752 طالب وطالبة علمى علوم ، و2003 طالب وطالبة علمى رياضة ، و9622 طالب وطالبة أدبي موزعين على 78 لجنة كما يبغ عدد المراقبين 6078 مراقب منهم 4749 ذكور و1329 اناث وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة ، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ .

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد بعض مقار لجان امتحانات الثانوية لقطاع أسيوط "أ" واستراحة الملاحظين والمشرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحي شرق واطمئن على تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة كما تفقد مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمدرسة الحمراء الإعدادية بنات بحى شرق وشاهد التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها مشددًا على توفير كافة الاحتياجات لهم واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط " أ " ومقره المدرسة الفكرية بمدينة أسيوط والتقى رئيسه أشرف داش ووكيل الكنترول حسام محمود واستمع الى طبيعة عمله والذى يضم محافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد واستمع إلى شرح عن أقسام الكنترول وخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير اجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشدد على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام اوراق الاجابة وتجميعها وفقا للوائح المنظمة لذلك .

وأوضح اللواء عصام سعد إنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وقال المحافظ إنه اطمئن على الاجراءات التى اتخذتها مديرية التربية والتلعيم من استعدادات واجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات منها التنسيق مع ادارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة فضلا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقى الجهات المعنية .

IMG_20220620_083314

IMG_20220620_083304

IMG_20220620_083246

IMG_20220620_083243

IMG_20220620_083231

IMG_20220620_083225

IMG_20220620_083203

IMG_20220620_083202

IMG_20220620_083153