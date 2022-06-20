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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم: أوراق الأسئلة وصلت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة دون تأخير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اوراق امتحانات الثانوية العامة 2022 الخاصة بمادتي التربية الدينية و التربية الوطنية وصلت اليوم إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 في موعدها دون اي تأخير.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : لم يتم رصد أي شكوى بشأن تأخر توزيع اوراق امتحانات الثانوية العامة 2022 في اي من لجان امتحانات الثانوية اللعامة حتى الان.

وبدء منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2022 البالغ عددهم 707 آلاف و992 طالبا/طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، في اداء امتحان مادة التربية الدينية .

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الدينية لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 اليوم ايضا ، امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

جدير بالذكر أن التربية الدينية تعد من المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2022  ، وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم : لن نوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

وتعقد امتحانات الثانوية اللعامة 2022 ورقياً بنظام "البابل شيت"، وتقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا صحة لـ احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 . 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية

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