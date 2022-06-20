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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في اليوم العالمي للاجئ.. مصر: نستضيف 6 ملايين شخص ونوفر حياة كريمة لهم

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تحتفل مصر والعالم اليوم ٢٠ يونيو باليوم العالمي للاجىء؛ وحرصت مصر على مر تاريخها الممتد أن تكون وطناً ثانياً لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم بحثاً عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تفخر باستضافتها لأكثر من ٦ ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وتكفل لهم حقوقهم وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز.

وأضافت: لطالما نادت مصر وتنادي دوماً بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقاً من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسئوليات.

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