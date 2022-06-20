ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".



كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قد تمكنت من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما هاتفان محمولان مجهولا المصدر.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنهما من متحصلات واقعتي سرقة بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة بأسلوب" الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب" الخطف"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.