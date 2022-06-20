عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في مدرسة بأسيوط

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في أحد المباني بمدرسة الإمام على بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط دون خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق بمصنع قماش في المنوفية دون إصابات

اندلاع حريق في مخزن للأخشاب والمراتب القطن بمدينة أسيوط

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط ضباط مباحث قسم أول والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتي تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الحريق كان بأحد المباني الملحقة بمدرسة الإمام على  بمنطقة حى غرب مدينة أسيوط؛ مؤكدًا أن المدرسة لا يوجد به لجان امتحانات ثانوية عامة ولم تؤثر علي سير العملية الامتحانية   بالمدارس المجاورة .

IMG-20220620-WA0051
IMG-20220620-WA0051
IMG-20220620-WA0052
IMG-20220620-WA0052
IMG-20220620-WA0049
IMG-20220620-WA0049
IMG-20220620-WA0048
IMG-20220620-WA0048
أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات حريق إخماد حريق حريق بمدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

سيدة الميكروباص: قطع الكرسي عشان يتحرش بي.. والمتهم: معرفش بتقول كده ليه

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

التعليم تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان الدين لجروبات الغش

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق محدود بصالة التفتيش الجمركي بميناء سفاجا دون خسائر

نفوق 9 رؤوس ماشية في حريق بسوهاج

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء : حريصون على تعزيز التعاون مع إيطاليا في الطاقة المتجددة

مرتضى منصور: فيه دربكة بالأهلي بسبب بياناته الكثيرة.. وطارق حامد هيتعاقب

رئيس البرلمان: الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة

وفد القومى للمرأة يزور السويس لبحث إطلاق مبادرة محافظة صديقة لذوي الإعاقة

شكري يكثف لقاءاته بالمسئولين الأوروبيين بـ لوكسمبورج لدعم سبل التعاون مع مصر|صور

سجلوا جريمتهم صوت وصورة .. تفاصيل مثيرة في حيثيات قضية مذبحة المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

اﻟﻤﺰﻳﺪ