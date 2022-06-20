السيطرة على حريق شب في مدرسة بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في أحد المباني بمدرسة الإمام على بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط ضباط مباحث قسم أول والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتي تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الحريق كان بأحد المباني الملحقة بمدرسة الإمام على بمنطقة حى غرب مدينة أسيوط؛ مؤكدًا أن المدرسة لا يوجد به لجان امتحانات ثانوية عامة ولم تؤثر علي سير العملية الامتحانية بالمدارس المجاورة .

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