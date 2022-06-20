عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادر لـ صدى البلد: قاتل طالبة جامعة المنصورة في حالة توهان ويرفض الحديث

طالبة الضحية
طالبة الضحية

أكدت مصادر طبية أن المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة متحفظ عليه داخل المستشفى، ويعاني من حالة من التوهان والصمت بالإضافة إلي بعض الكدمات والإصابات الناتجة عن إمساك الأهالي به ومحاولته قتل نفسه.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن قاتل طالبة المنصورة رفض الحديث أمام أي شخص، ويرفض الحديث تمام وملتزم بالصمت والذهول.

مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة


وشهدت بوابة جامعة المنصورة ظهر اليوم الاثنين، مشهدا بشعا حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وقاموا بالإمساك به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

 

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

شهود العيان تكشف تفاصيل مقتل طالبة جامعة المنصورة


وأوضح شهود عيان في واقعة قتل شاب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة أن الاثنين زملاء في كلية الآداب جامعة المنصورة وطالما أظهر لها حبه وقام بمعاكستها إلا أن الفتاة رفضت الزواج منه.

وأضاف شهود العيان على الحادث، قيام المتهم مع بضرب المجني عليها ن أ حتى سقطت في الأرض وأرتمطت رأسها بالرصيف فقام بالإجهاز عليها مستخدما سكين وذبحها أمام الجميع حتى أمسك به فرد أمن الجامعة والطلاب وتحفظوا عليه.

 

وتابع شهود العيان، أنها ليست المرة الأولى للمتهم بمطاردة الفتاة، حيث قام بمعاكستها ومطاردتها مرات عديدة من قبل إلا أنها نهرته ورفضته حتى إرتكب جريمته وحاول تشويه وجهه بعد الجريمة.

جامعة المنصورة طالبة جامعة المنصورة حادث تفاصيل المنصورة مصرع الصم الدقهلية صدى البلد يده الجريمة جثة إصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

ترشيحاتنا

إعادة هكيلة الجهاز الإداري للدولة..مدبولي : تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص

بعد نجاحه بدمياط.. مدبولي يُكلف بتعميم تجربة مشروع المدينة الآمنة بالمحافظات

من 4 محافظات.. 4 طلاب وراء تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الأعلى للأمناء: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة ويجب عدم الخلط بين الغش والتسريب

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

أهداف تسعى القاهرة لتحقيقها.. قراءة في الدورة التاسعة لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ