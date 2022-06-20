مصادر لـ صدى البلد: قاتل طالبة جامعة المنصورة في حالة توهان ويرفض الحديث

أكدت مصادر طبية أن المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة متحفظ عليه داخل المستشفى، ويعاني من حالة من التوهان والصمت بالإضافة إلي بعض الكدمات والإصابات الناتجة عن إمساك الأهالي به ومحاولته قتل نفسه.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن قاتل طالبة المنصورة رفض الحديث أمام أي شخص، ويرفض الحديث تمام وملتزم بالصمت والذهول.

مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة



وشهدت بوابة جامعة المنصورة ظهر اليوم الاثنين، مشهدا بشعا حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وقاموا بالإمساك به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

شهود العيان تكشف تفاصيل مقتل طالبة جامعة المنصورة



وأوضح شهود عيان في واقعة قتل شاب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة أن الاثنين زملاء في كلية الآداب جامعة المنصورة وطالما أظهر لها حبه وقام بمعاكستها إلا أن الفتاة رفضت الزواج منه.

وأضاف شهود العيان على الحادث، قيام المتهم مع بضرب المجني عليها ن أ حتى سقطت في الأرض وأرتمطت رأسها بالرصيف فقام بالإجهاز عليها مستخدما سكين وذبحها أمام الجميع حتى أمسك به فرد أمن الجامعة والطلاب وتحفظوا عليه.

وتابع شهود العيان، أنها ليست المرة الأولى للمتهم بمطاردة الفتاة، حيث قام بمعاكستها ومطاردتها مرات عديدة من قبل إلا أنها نهرته ورفضته حتى إرتكب جريمته وحاول تشويه وجهه بعد الجريمة.