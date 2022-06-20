أخبار التعليم .. طالب يقتل زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة .. ضبط الطالب المتسبب في تداول امتحان الدين لجروبات الغش

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة

التعليم تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان الدين لجروبات الغش

تمكنت منذ قليل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من تحديد مكان وهوية الطالب المسئول عن تصوير امتحان التربية الدينية من داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 وإرساله لجروبات الغش.

طالب يقتل زميلته أمام بوابة الجامعة في المنصورة

لقيت طالبة جامعية بكلية الآداب جامعة المنصورة مصرعها على يد زميلها طعنا بسكين أمام بوابة الجامعة.

إصابة طالبة ثانوية عامة بحالة إغماء عقب خروجها من لجنة الامتحانات بقنا

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى بحالة إغماء ، عقب أداء الإمتحانات و خروجها من لجنة مدرسة نقادة الثانوية جنوب قنا ، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

كشفت جامعة المنصورة في بيان صادر عنها أن ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدى على زميلته بآلة حادة، وقع خارج أسوار الجامعة.

رباب الشريف: النانو تكنولوجى تدخل فى إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر

كشفت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى جامعة القاهرة ، عن المجالات التى تستخدم فيها تقنية النانو تكنولوجى .

عميد سياحة وفنادق الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022

قام الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، بتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٠، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

محافظ الفيوم يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، للاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف اللجان كما تواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.

بنسبة حضور97%.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفاضل والتكامل بسوهاج

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، بمحافظة سوهاج، اليوم، امتحان مادة التفاضل والتكامل، بنسبة حضور الطلاب اليوم لامتحان مادة التفاضل والتكامل 97% من جملة عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات.

حضوريًا وأون لاين .. الجامعات الأهلية: إطلاق اختبارات القبول غدًا إلكترونيا

قال الدكتور عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، إن سيتم إطلاق اختبارات القبول 2022 غدا الثلاثاء إلكترونيا سواء حضورياً أو عن بعد.