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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياتها بـ سكين أمام جامعة المنصورة .. ننشر صورة المتهم بقتل طالبة

المتهم
المتهم

ينشر موقع صدى البلد صورة المتهم بقتل طالبة كلية الآداب بـ جامعة المنصورة.

فيما أكدت مصادر طبية أن المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة متحفظ عليه داخل المستشفى، ويعاني من حالة من التوهان والصمت بالإضافة إلي بعض الكدمات والإصابات الناتجة عن إمساك الأهالي به ومحاولته قتل نفسه.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن قاتل طالبة جامعة المنصورة رفض الحديث أمام أي شخص، وسألته الأطباء إلا أنه يرفض الحديث تمام وملتزم بالصمت والذهول.

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مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة


فيما شهدت بوابة جامعة المنصورة ظهر اليوم الاثنين، مشهد بشع حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وقاموا بالإمساك به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

المتهم 

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

شهود العيان تكشف تفاصيل مقتل طالبة جامعة المنصورة


فيما أوضح شهود عيان في واقعة قتل شاب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة أن الاثنين زملاء في كلية الآداب جامعة المنصورة وطالما أظهر لها حبه وقام بمعاكستها إلا أن الفتاة رفضت الزواج منه.

وأضاف شهود العيان على الحادث، قيام المتهم مع بضرب المجني عليها ن أ حتى سقطت في الأرض وأرتمطت رأسها بالرصيف فقام بالإجهاز عليها مستخدما سكين وذبحها أمام الجميع حتى أمسك به فرد أمن الجامعة والطلاب وتحفظوا عليه.

وتابع شهود العيان، أنها ليست المرة الأولى للمتهم بمطاردة الفتاة، حيث قام بمعاكستها ومطاردتها مرات عديدة من قبل إلا أنها نهرته ورفضته حتى إرتكب جريمته وحاول تشويه وجهه بعد الجريمة.

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