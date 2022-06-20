سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

ردت المطربة شيرين عبد الوهاب على أسئلة جمهورها والتي تم طرحها عليها من خلال خاصية استوري انستجرام والتي تخرج من خلالها كل فترة لتجيب على متابعيها بشأن أي سؤال عن حياتها الخاصة أو المهنية.

رد شيرين على أسئلة جمهورها

اعتادت المطربة شيرين عبد الوهاب على الرد على أسئلة متابعيها وإجابتها عنها بمنتهى الصراحة حتى لو كان الأمر يتعلق بحياتها الشخصية,

لبت الفنانة شيرين طلب أحد متابعيها بنشر صورة حديثها لها حيث نشرت صورة لها من خلال خاصية استوري إنستجرام وظهرت من خلالها بعد أن كبر شعرها قائلة : صباح الفل والعسل الأبيض .. أنا أهو علشان مزعلكوش .. أنتم تؤمرونى".

وأجابت شيرين عن أسئلة دارت حول زوجها السابق الفنان حسام حبيب وعلقت على أزمتها مع الشاعر بهاء الدين محمد بسبب أغنية ما تجرحنيش.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي ..