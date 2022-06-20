قتل في عز النهار.. رواد السوشيال ميديا يطالبون بحق طالبة المنصورة| شاهد

طالب رواد السوشيال ميديا، بحق نيرة أشرف الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة التى قتلها زميلها طعنا بسكين أمام بوابة الجامعة.

ودشن رواد السوشيال ميديا، هاشتاج “حق نيرة أشرف”، وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة

مشهد بشع شهدته بوابة جامعة المنصورة ظهر اليوم الاثنين، حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وقاموا بالإمساك به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.