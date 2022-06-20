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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حملة للتوعية بمرض هشاشة العظام بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق حملة للتوعية بمرض هشاشة العظام تحت عنوان " متنكسريش & متنكسرش " وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٧ يونيو من الساعه ٩-١٢ ظهرا بكلية الحقوق ،ويقوم بالتوعية الأستاذة الدكتورة منى السباعي رئيس قسم الطب الطبيعى والتأهيل والروماتيزم بكلية الطب بالجامعة .

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ,الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق .

 

قام بتنسيق الحملة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ويعد هشاشة العظام أو تخلخل العظم مرض روماتيزمي سببه انخفاض في كثافة العظام أو رقاقتها بالهيكل العظمي. ما يسبب الآلام شديدة، ويجعل الشخص أكثر عرضة للكسور.

وللتعرف على أسباب هذا المرض وطرق الوقاية يجب معرفة دور التمثيل الغذائي بالجسم وكيفية تنظيم الكالسيوم والهرمونات والفيتامينات به وتكوين الهيكل العظمي الذي يحمي الجسم.

كما يعتبر هذا الهيكل مخزناً للكالسيوم الذي له وظيفة حيوية في نشاط الخلايا ووظائف القلب والاتصال بين الأعصاب. وهذا يتطلب وجوده بنسبة كافية بالدم لهذا الغرض الوظيفي. فلو قل عن معدله به يستعوضه الدم من المخزون بالعظام. وكلما تقدم بنا العمر كلما قلت كتلته في العظام. لأن الهيكل العظمي، يفقد كتلته بمعدل 0,3% لدى الرجل و0,5% لدى المرأة سنوياً. وهذا الفقدان يقع في منتصف سن العشرينات ويزداد المعدل فوق سن الأربعين. حيث يزداد معدل الفقدان ليصبح 2-3 % سنويا لتصبح العظام هشة رقراقة مما يعرضها للكسر بسهولة.

جامعة عين شمس قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الحقوق هشاشة العظام Jobs Education

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