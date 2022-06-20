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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تعلن عن أول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس،  تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و المركز الثقافي البريطاني لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية و الإلكترونية لاختبارات الأيلتس و لعقد الدورات  للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد  أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

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لطلاب الثانوية العامة 2022 .. روشتة ليلة الامتحان

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آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2021-2022

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور  أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث، و إشراف الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، و تنسيق دكتورة حنان السعيد، مديرة التعليم المدمج بالجامعة،وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، قامت بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير البنية التحتية بالكلية وتحديثها وفق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية، مشيرة إلى دور القاعات الدراسية الجديدة  وأهمية إنشاء مركز الامتحانات الإلكترونية بالكلية في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القدرات التعليمية المتاحة للطلاب المصريين والأجانب.

 

وكان قد انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس  ، تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وقد قامت ا.د نهى سمير دنيا عميد الكلية بجولة تفقدية  للجان الامتحانات رافقها خلالها  ا.د. ريهام رفعت محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و د سهام احمد عبد الحميد رئيس كنترول(  الدكتوراة)  ، و د. حنان زيدان رئيس كنترول ( الماجيستير ) و د. احمد فخرى رئيس كنترول (  الدبلوم).

وأوضحت أ.د  نهى سمير دنيا أن الامتحانات تستمر  حتى يوم  ١٦ يوليو بواقع فترتين فى اليوم ، و يخوض الامتحانات  ٢١٦ طالبا وطالبة منهم ٧٠ طالب في مرحلة الدبلوم ، ٨٥ طالب في مرحلة الماجستير و ٦١ طالب في مرحلة الدكتوراه .

وأكدت أن الكلية تسعى لتوفير مناخ  مناسب لأداء الامتحانات بكل يسر ،وأكدت على  ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدة  أهمية التهوية الجيدة والتعقيم  داخل اللجان والكنترولات 

 

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