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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2022 .. روشتة ليلة الامتحان

ثانوية عامة
ثانوية عامة

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، والتى يستعد لها الملايين من الطلاب ويحلمون بالحصول على مجموع كبير يؤهلهم للدخول إلى الكليات التى يطمحون دخولها.. لذلك نقدم روشتة ليلة الامتحانات وفق أستاذ علم الاجتماع الدكتورة سامية خضر .

أكدت الدكتورة سامية خضر أنه يجب أن يحرص الطالب على أخذ فترة من الراحة حتى لو دقائق معدودة بمجرد الشعور بالتوتر والقلق، ويمكن للطالب أن يكتب ما يشعر به أو يشاركه مع شخص يثق به، وسيساعدهم ذلك كثيرا على التخلص من القلق.

وشددت أستاذ علم الاجتماع على حل أسئلة كثيرة ومتنوعة، مع قراءة السؤال والبحث عن الإجابة وكتابتها لتثبيت المعلومة مع الاطلاع على مراجعات وزارة التربية والتعليم، وليس الدروس الخصوصية.

وأضافت خضر أنه يجب علي الطالب حل امتحانات كثيرة والتأكد من الإجابة مع ضرورة  الابتعاد تماما عن التوتر وشد الأعصاب .

وأكدت أنه يجب على طلاب الثانوية العامة الاهتمام بتناول أطعمة صحية ومفيدة لأن لها تأثيرا جيدا على الذاكرة، كما يجب الاهتمام بالنوم لساعات كافية، وذلك لأن قلة ساعات النوم قد تفقد الطلاب التركيز وبالتالى يزداد التوتر.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 .. 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لم يتم اجراء اي تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة نهائيا.

وشددت الوزارة على انه لا تراجع عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الذي تم اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقالت الوزارة: نناشد طلاب الثانوية العامة الالتزام بكل ما اعلنته الوزارة رسميا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 وعدم الانسياق وراء اي اخبار غير رسمية على السوشيال ميديا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 
الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية.

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