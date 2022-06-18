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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء وحدات زرع النخاع للقضاء على قوائم الانتظار بـ طب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.

أقيم المؤتمر تحت رعاية  محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات ، من بينها ضرورة التوسع في عمليات زراعة النخاع العظمي و تذليل الصعوبات لتسهيل الإجراءات والقضاء علي قوائم الانتظار، مع الاهتمام بحالات أمراض الدم سواء الحميدة او الخبيثة و توفير أحدث طرق العلاج.

كذلك أوصى المؤتمر بتوعية المجتمع المصري بأهمية تخصص أمراض الدم الذي يعتبر تخصص دقيق و مؤثر علي كافة أجهزة الجسم الأخري وضرورة التبادل العلمي مع الخارج  و توعية الباحثين مما يعود بالنفع علي المرضي.

كما تم التوصية بالتوسع فى انشاء وحدات زرع النخاع للقضاء علي قوائم الانتظار و منع تكدس المرضي طبقا للمبادرة الرئاسية.

شهد المؤتمر مشاركة 16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات عين شمس، والقاهرة، والمنصورة، والمنوفية، والإسكندرية، وطنطا، وسوهاج، وأسيوط، وقناة السويس، والمعهد القومي للأورام ومعهد ناصر والشيخ زايد التخصصي.

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