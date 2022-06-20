أبوهشيمة: الشباب كنز مصر الحقيقي.. ولدي خبرات كبيرة أود تقديمها بالجانب التشريعي..فيديو

قال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري، إن عمله بمجال ريادة الأعمال ساهم في فتح العديد من المجالات عبر مبادرات شبابية ومبادرات تنموية بالقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه كان يتجنب المجال السياسي منذ 10 سنوات، ولكن التغيير جاء بعد أن دخل ريادة الأعمال.

وأكد “أبو هشيمة”، خلال لقاء ببرنامج "تفاعلكم" عبر فضائية "العربية"، امتلاكه خبرات كبيرة في ريادة الأعمال، قائلا “أود تقديمها في الجانب التشريعي، ومصر دولة قانون وتشريعات”.

وأضاف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، “قررت منذ عامين أن أترشح لعضو مجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري؛ بصفتي رئيس الحزب، وأصبحت عضوا فيه”.

وأشار إلى أنه توليت منصب وكيل لجنة الصناعة، وهذا العام أتولى رئيس لجنة الشباب والرياضة، مؤكدا أنه اعتبر الصناعة قاطرة التنمية، وحصلت على العديد من الخبرات في مجال الصناعة، ونفس الأمر بالنسبة للشباب والرياضة.

واستكمل أحمد أبو هشيمة، تصريحاته، قائلا “الشباب هو كنز مصر الحقيقي، وهناك 65 مليون شاب".