التنمية المحلية: المحافظون استعرضوا اليوم الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء أسواق كبرى..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المحافظون استعرضوا اليوم الإجراءات التي تم إتخاذها لإنشاء أسواق كبرى في محافظاتهم.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة، للمساعدة على خدمة الأهالي في المحافظات المصرية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات بتطوير كل الأسواق الرسمية والعشوائية الموجودة على أرض الدولة، وإنشاء أسواق حديثة ومطورة بديلة للعشوائية.

وأشار خالد قاسم إلى أن هناك توجيهات من وزير التنمية المحلية، أن الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى تعمل على توافر الأضاحي، والاستقرار في السلع وتوفيرها بالكميات الجيدة لتوفير احتياجات المواطنين.