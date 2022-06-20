عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: المحافظون استعرضوا اليوم الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء أسواق كبرى..فيديو

لدكتور خالد قاسم،
لدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المحافظون استعرضوا اليوم الإجراءات التي تم إتخاذها لإنشاء أسواق كبرى في محافظاتهم.

 

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة  اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة، للمساعدة على خدمة الأهالي في المحافظات المصرية.

 

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات بتطوير كل الأسواق الرسمية والعشوائية الموجودة على أرض الدولة، وإنشاء أسواق حديثة ومطورة بديلة للعشوائية.

 

وأشار خالد قاسم إلى أن هناك توجيهات من وزير التنمية المحلية، أن الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى تعمل على توافر الأضاحي، والاستقرار في السلع وتوفيرها بالكميات الجيدة لتوفير احتياجات المواطنين.

 

التنمية المحلية عيد الأضحى غرفة عمليات برنامج محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

خطفت القلوب.. حكاية صورة محَت المشهد الأسوأ في تاريخ مباريات القمة

بقيمة 60 ألف دولار.. اللوفر أبوظبي يطلق جائزة ريتشارد ميل للفنون

الأمم المتحدة: العالم على شفا أزمة غلاء المعيشة الأكثر حدة منذ جيل

بايدن عن سقوطه بالدراجة: تعثرت قدمي اليمنى.. وحالتي الصحية أفضل

ولي عهد السعودية يزور مصر والأردن وتركيا.. تفاصيل

خبير طاقة: دخول شيفرون العالمية للبترول مصر يساعد على جذب الاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ