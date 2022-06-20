محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد إيطالي تعزيز التعاون في المشروعات الصغيرة

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوفد الإيطالي الذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون وتعزيز بيئة الأعمال، والذي ضمّ ممثل منظمة "تشيس" دكتورة ريتا منياشي، ومدير التعاون الإيطالي دكتور مارتينو ميللي، ومدير برنامج مبادلة الديون أنطونيو بوتيني.

وناقش الأطراف الخطة المستقبلية الخاصة بمشروع تعزيز بيئة الأعمال لتنمية السياحة البيئية بالمحافظة، والأنشطة الخاصة بالقروض الصغيرة لتنمية المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات، وبحث مقترح بناء المبنى المجاور لحاضنة المشروعات الصغيرة بالتعاون بين المحافظة والجانب الإيطالي.

وأكّد المحافظ تقديم كافة التسهيلات لدعم المشروعات وتعزيز العلاقات بين الجانبين، مُشيرًا إلى أهمية أن ترتكز الأنشطة والأعمال على الحرف اليدوية والمنتجات صديقة البيئة.

ومن ناحية اخري شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين في اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم اقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاَ متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرءوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود التي يقومون بها في إطار متابعة وتنفيذ مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإجازات موسم الصيف، كما استعرضوا الإجراءات التي بدأوا العمل على تنفيذها، فيما يخص تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات