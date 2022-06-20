عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة البرلمان توصي بالتزام الضرائب بتحصيل مقابل انتفاع لأراضي الرى

صدى البلد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب  هشام الحصري، محمد السعيد عوض، أسامة عبد العاطى، بشأن مغالاة مصلحة الضرئب العقارية في تقدير رسوم مقابل الانتفاع علي أراضي منافع الري بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.


وشهد الاجتماع اعتراض رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، على عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية للتعقيب على طلبات الاحاطة وتم ارجاء الاجتماع لمدة ساعة لحين حضوره، و استأنفت اللجنة عقد الاجتماع بعدما حضر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزى محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وشهد الاجتماع هجوم حاد من النواب مقدموا طلب الإحاطة، علي مصلحة الضرائب العقارية نظرا لقيامها  بتحصيل مصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاع على أراضى منافع الرى بنحو 4 جنيهات /م2 رغم أنها أراضى غير مخالفة حيث نص القرار الوزارى (358) لسنة 2019 على تحصيل 1 جنيه/م2 عن الأراضى غير المخالفة، 4 جنيهات/م2 عن الأراضى المخالفة.


وأكد النواب، أن وزارة الموارد المائية والرى لم تقرر مخالفة مساحات المنتفعين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ومن ثم يجب قانوناً تحصيل 1 جنيه/م2 وليس 4 جنيه.


وعقب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه النواب موضحًا، أن مصلحة الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط ولاتقوم بتحديد قيمة مقابل الانتفاع عن أراضى منافع الرى والتى تقع فى اختصاص وزارة الموارد المائية والرى.


وأعلن عن أنه سيتم مخاطبة وزارة الموارد المائية والرى بتحصيل 1 جنية/م2 وفقاً لنصوص القرار الوزارى، وفى حالة تقرير مخالفة يتم تحصيل فارق المبلغ من قبل مسئولى وزارة الرى.

وأكد أنه فى ضوء ماتم الاتفاق عليه سوف يتم مخاطبة مصلحة الضرائب العقارية لجميع المديريات على مستوى الجمهورية بتحصيل 1 جنية/م2 طبقاً للقرار الوزارى رقم 358 لسنة2019 على جميع أراضى منافع الرى.  

وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الدقهلية موضحًا مخاطبة مصلحة الضرائب بتحصيل 1 جنيه/م2 وفى حالة المخالفة يتم تحصيل 4/م2.

وانتهى رأى اللجنة إلى تفعيل الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والرى ومصلحة الضرائب العقارية بتحصيل 1 جنية/م2 بدلاً من 4 جنيه/م2على جميع أراضى منافع الرى  وتعميم القرار على مستوى محافظات الجمهورية، وفى حالة تقرير مخالفة أراضى منافع الرى تحصل وزارة الموارد المائية والرى فارق القيمة المقدرة بنحو 3 جنية/م2 .

مجلس النواب البرلمان مصلحة الضرائب العقارية محافظة الدقهلية وزارة الرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

لدفنها بمسقط رأسها.. خروج جثمان طالبة المنصورة من مشرحة المستشفى العام ..شاهد

ترشيحاتنا

كاف: نهاية الشهر المقبل أخر موعد لاستلام أسماء الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية

زيادة جديدة لأسعار جيلي أوكافانجو موديل 2022 في مصر .. صور

رائد المناخ للرئاسة المصرية: 22 دولة إفريقية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.. وتخفيض الانبعاثات يجلب استثمارات 24.7 تريليون دولار

روسيا: الغرب محرض في أزمة الغذاء.. وموقفه مدمر في ارتفاع الأسعار

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة .. بث مباشر

يبدأ فلكيا غدا.. الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام شديد الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ