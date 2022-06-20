دنيا سمير غانم بصحبة شقيقتها إيمي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها صورة مع شقيقتها إيمى في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة بوضع قلب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.

وشاركت مؤخرا، دنيا سمير غانم في بطولة فيلم “تسليم أهالى” ومعها هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.