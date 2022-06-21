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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم يطاردهم المرض.. محمد الحلو يجري عملية في قدمه.. سمية الألفي تحارب السرطان.. منى إش إش تدخل العمليات

محمد الحلو
محمد الحلو

تعرض ثلاثة نجوم إلى أزمات صحية شديدة أثاروا من خلالها حالة من الجدل الواسع ولعل من ابرز هؤلاء محمد الحلو وسمية الألفي ومنى اش اش ونرصد في التقرير التالي تطورات الحالة الصحية للثلاثة نجوم. 

 

محمد الحلو

كشفت الفنانة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو الذى أجرى أمس عملية جراحية فى الساقين، حيث قام الطبيب بتركيب 6 دعامات في الشرايين.

وقالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد، إن محمد الحلو بصحة جيدة حاليا وغادر المستشفى، مشيرة إلى أنها على تواصل مع نجله حمادة الذى أكد خروجه من المستشفى، وهو حاليا بصحة جيدة.

وكان كشف الكاتب والشاعر فوزى إبراهيم وكيل جمعية المؤلفين التطورات الصحية للفنان محمد الحلو بعد إجراء عملية جراحية أمس، حيث قام بتركيب دعامات في الشرايين.

وقال فوزى إبراهيم فى تصريح خاص لصدى البلد  إن محمد الحلو فى حالة صحية جيدة وسمح الطبيب المعالج له بالزيارة، حيث قام بزيارته كل من طارق فؤاد وعماد عاشور عازف التشيلو.

وتابع فوزى إبراهيم : لم يتحدد حتى الآن موعد خروج محمد الحلو من المستشفى.

وكشف حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، عن التطورات الصحية لوالده؛ عقب خروجه من العمليات.

وكتب نجل محمد الحلو، عبر حسابه على فسبوك: "أطول خمس ساعات في حياتي، لكن الحمد لله، بابا خرج من العمليات حالا، بعد تركيب 6 دعامات".

خروج محمد الحلو من غرفة العمليات

وكشف الشاعر فوزي إبراهيم، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد الحلو بعد خضوعه للعملية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: الحمد لله الفنان محمد الحلو خرج من العمليات بسلام.

وتعرض الفنان محمد الحلو لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى، حيث كان يحتاج إلى تركيب دعامات في الساق؛ بسبب معاناته من انسداد في الشرايين، وخضع الحلو لعملية جراحية لتركيب الدعامات صباح اليوم في مستشفى عين شمس التخصصي.

وكشف الفنان محمد الحلو، عن تطورات حالته الصحية، قائلاً: كان عندي إصابة في الفقرة الرابعة والخامسة وكنا شغالين علاج طبيعي لحد ما دخلت مرحلة السكر التراكمي بعد إجراء التحاليل وشهدت بعض المضاعفات زي تورم القدمين".

سمية الألفي

بينما كشفت الفنانة سمية الألفى تفاصيل جديدة عن تطورات حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

وقالت سمية الألفي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ان الطبيب المعالج لها قرر أن يوقف لفترة محدودة العلاج الكيماوي وذلك بسبب انه بدأ يؤثر على الكلى وهو الأمر الذى شعرت به فى الفترة الأخيرة مما دفعه لوقف تناول الكيماوي لفترة من الراحة.

وأضافت سمية الألفي: فى هذه الفترة اتناول العلاج الخاص بالكلى لتحسينها مع طبيب تخصص باطنى وكلى وبعدها أخضع إلى جلسات الإشعاع بعد أن نطمئن تماما على الكلى.

وأوضحت سمية الالفى : اننى بحالة نفسية جيدة واتمنى من جمهورى الدعاء لى بالشفاء العاجل لانه السند الحقيقى بجانب اسرتى و ابنائى أحمد وعمر الفيشاوي.

محمد الحلو يغادر المستشفى بعد تركيب 6 دعامات في الساقين.. خاص

جلسات الإشعاع | سمية الألفى : وقفنا الكيماوي لتأثيره على الكلى

منى إش إش

ونشر الموسيقار حسن إش إش، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، صورة تجمعه بابنته.

وعلق حسن أش أش قائلاً: “منى توأمى في العمليات الآن ادعو لها ولكل مريض وعفا الله عنا وعنكم”.

ولم يكشف الموسيقار حسن إش إش خلال المنشور عن طبيعة حالة ابنته الصحية.

محمد الحلو الفنان محمد الحلو سمية الالفي نادية مصطفى منى اش اش Arts Entertainment

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