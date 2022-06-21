يارا عزمي: مجال التمثيل كان حلما يراودني.. وتجربة سوتس بالعربي أفادتني كثيرا

قالت الفنانة يارا عزمي، إن الدخول لمجال التمثيل كان حلم يراودني، ولكن بفضل الخبرات التي اكتسبتها في حياتي، بعد دراستي للهندسة تمكنت من تنمية موهبة الرسم، وقمت بعمل لوحات فنية.

وأضافت يارا عزمي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه دخلت مجال “الباليه”، من سن 3 سنوات حتى سن 13 سنة، وذلك بدعم من والدي، والآن أنا دخلت مجال التدريب في رياضة “الجمباز”.

وتابعت الفنانة يارا عزمي، أن دخلت في ورشة “التمثيل” مع المخرج علي بدرخان، وتعلمت من خلال تلك الورشة التعبير عن ذاتي بطلاقة، وتعلمت عدم الخوف من الوقوف أمام الكاميرا.

وأشارت يارا عزمي إلى أنها سعدت بتجربة “سوتس بالعربي”، خاصة أنها التجربة الدرامية الأولى لي، وعلمتني الكثير، واستفدت منها.