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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناهد العشري: الدولة منعت بهدلة الوزراء وبدعي للرئيس السيسي

السيسي
السيسي

أكدت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة السابقة، أنها تعرضت للكثير من الاعتداء النفسي والتنمر من خلال تصيد تصريح لها أثناء تواجدها في الحكومة، قائلة: "كانت أسود أيام حياتي ووصلت لدرجة أنى مش قادرة أخرج من باب البيت، وأرفض أخرج لحضور اجتماعات.

وأضافت ناهد العشري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التنمر على المسئولين في وقتها كان في المطلق ولكن الوضع الآن تغير من القيادة السياسية، لافتة إلى أنها فتحت مكتب للمحاملة للدفاع عن نفسها ومن هن مثلها.

وردت ناهد العشري، على موقفها حال عرض منصب وزاري عليها الآن قائلة: "أشجع السيدات على قبول المناصب الآن مع القيادة السياسية حالية وهي قيادة قوية، وفرق شاسع مع اللي حصل وقتنا والآن، وبشكر القيادة السياسية وبدعي للرئيس السيسي"، مؤكدة أن القيادة السياسية الآن منعت "بهدلة" الوزراء.

ناهد العشري القوى العاملة الاعتداء النفسي خيري رمضان كريمة عوض منصب وزاري

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