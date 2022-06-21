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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام توفيق: شراء أسهم في نادي غزل المحلة لكرة القدم له مميزات

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مميزات الاستثمار في شركة غزل المحلة لكرة القدم.


وقال هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الإثنين، إنه قدمنا نموذج عمل بخصوص نادي المحلة لكرة القدم، مضيفا أن النادي يعتمد على قطاع ناشئين قوي ومعامل تفريخ للاعبين للدوري المصري وللدوري الأوروبي ودوريات الدول العربية.


وأضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن شراء أسهم في نادي المحلة لكرة القدم له مميزات، متابعا أن نتطلع على الحفاظ على المستوى متقدم في ترتيب الأندية في بطولة الدوري العام.


وفي السياق نفسه أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إلى أنه نطمع في أن نفوز بالدوري العام المصري.

 

 

هشام توفيق قطاع الاعمال مميزات الاستثمار الدول العربية عمرو أديب

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