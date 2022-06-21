عادل بدوي بطل العالم السابق في كمال الأجسام يروي معاناته مع المرض.. فيديو

قال عادل بدوي بطل العالم السابق في كمال الأجسام، إنه يعاني من مرض نادر فى الأعصاب مما أقعده عن الحركة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عادل بدوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن بداية أزمته الصحية تعود إلى خمسة أشهر مضت، حينما أصيب بمرض نادر، أصبح بعدها لايستطيع تحريك أصابع يده، وهو :" إلتهاب الأعصاب الطرفية".

وتابع:" أعاني من نقص المعانة، وأحتاج لدعم الدولة، خاصة وأن علاجي يعتمد على بروتوكول علاجى على بلازما الدم لوقف انتشار وتصاعد المرض ولذلك يحتاج إلى أكثر من 100كيس دم كمرحلة أولى، ثم عن طريق العلاج الطبيعي، سأعود للسير على قدمي مجددا".



