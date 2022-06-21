فاروق: فيريرا مرشح لتدريب المنتخب الوطني.. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، ترشيح البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال فاروق فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "هناك أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة رشحت فيريرا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر ولكن حازم إمام يتحفظ بسبب منافسة الزمالك على بطولة الدوري هذا الموسم".

وأضاف: "هناك مفاوضات جارية مع البرتغالي كارلوس كيروش ولكن حتى الآن لم يتم أي شيء رسمي في هذا الأمر".

تفاصيل القمة 124..

انتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.