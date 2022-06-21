عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة: الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبيين يكونون قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأوليمبية

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي المشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عاماً، والتي استضافتها  مدينة ليون بالمكسيك، فى  الفترة 10-19 يونيو الجاري.


وفور وصولهم ، قدم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رفع الأثقال، بعد اعتلاء منصات التتويج وصُنع الفارق خلال مشاركتهم ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين ، بحضور الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الإتحاد المصري لرفع الأثقال ، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لرياضة البطولة، الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة ، الكابتن علاء الدين حسن كامل مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال ، والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للبعثة.


أكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية عقب استقبال أبطال رفع الأثقال، أن الأجيال القادمة في رفع الأثقال أجيال رائعة وهي مستقبل مصر ونقوم بإعداد ورعاية هؤلاء من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي تقوم الوزارة من خلاله برعاية الأبطال وتدريبهم علي أعلي مستوي بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي ودفع راتب شهري لهم وإعدادهم للبطولات والأولمبياد القادمة بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها اتحاد رفع الأثقال برئاسة الكابتن محمد عبد المقصود بالتعاون مع الوزارة من أجل إخراج أبطال أولمبيين.


وقال الوزير : "لنا الفخر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية التي أخرجت لنا أبطال أصحاب ميداليات أولمبية كالبطلة فريال أشرف، ونهتم بالألعاب الفردية اهتماماً كبيراً حيث أن الرياضة في مصر ليست كرة قدم فقط"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبيين يكونون قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأوليمبية، حيث وضعت وزارة الشباب والرياضة خطة لإعداد أبطال أوليمبيين يتم تنفيذها.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة  أن الوزارة تتبنى الموهوبين ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي وإعدادهم لمختلف المنافسات ليكونوا نواه للمنتخبات الوطنية ، وهو ما تحقق بإمداد منتخب رفع الأثقال بلاعبى المشروع منهم اللاعب محمود حسني السيد الذى انضم للمشروع منذ 4 سنوات، واستطاع تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية بالبطولة، وتحطيم الرقم   القياسي العالمي في منافسات الكلين والنطر، مشيراً أن الوزارة توفر مكافأة شهرية للاعبى المشروع فى إطار تهيئة الأجواء لهم.

 

وحصلت بطلة العالم اللاعبة نورا عصام حلمي على ثلاث ميداليات فى  (فضية الخطف، وفضية الكلين والنطر، وفضية المجموع)، و اللاعبة حبيبة سعد مديح لاعبة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة حصلت على المركز الخامس رغم صغر سن اللاعبة البالغة من العمر 15 عاما.


وحققت بطلة العالم اللاعبة حنين أحمد محمد فضية الكلين والنطر وفضية المجموع ، وجاءت  اللاعبة نضال محمد على لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمركز السادس في الخطف والمركز الثامن في الكلين والنطر والمركز السادس في المجموع، وحصل اللاعب أحمد حمدي توفيق على المركز الرابع في الخطف و المركز السابع في الكلين و النطر و المركز الخامس، فيما حلت اللاعبة ميرنا محمد على بالمركز الخامس في الخطف والمركز العاشر في الكلين و النطر و المركز الثامن.

 

وشاركت مصر في بطولة العالم بالمكسيك ببعثة مكونة من ١٢ لاعبا وهم: أحمد حمدي ومحمود حسنى وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح.  


يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

c2b48c27-420b-4118-a686-ac984c265d87
c2b48c27-420b-4118-a686-ac984c265d87
53e8f20b-eedb-4ca7-b0fc-4e83956698bd
53e8f20b-eedb-4ca7-b0fc-4e83956698bd
c68cb49d-d466-4b01-9ccf-7ddf63e9f17c
c68cb49d-d466-4b01-9ccf-7ddf63e9f17c
a6762022-0b8d-4986-be65-834606daaf72
a6762022-0b8d-4986-be65-834606daaf72
17812e7a-01b6-437a-b5e6-de49b439407a
17812e7a-01b6-437a-b5e6-de49b439407a
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي البطل الأوليمبي رفع الاثقال بطولة العالم لرفع الأثقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة

أخبار التكنولوجيا| آبل وجوجل تطوران كاميرات هواتف بدقة 100 ميجا بيكسل.. وهل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟

ضارب في العلالي.. شوبير: روي فتوريا لن يكون مدربا للنادي الأهلي.. فيديو

هل النية الصادقة للحج تعطى الثواب ؟ أعمال تعدل أداء المناسك

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوابة إلى عالم آخر.. ظهور دوامة مرعبة في السماء |شاهد

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ