وزير الشباب والرياضة: الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبيين يكونون قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأوليمبية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي المشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عاماً، والتي استضافتها مدينة ليون بالمكسيك، فى الفترة 10-19 يونيو الجاري.



وفور وصولهم ، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رفع الأثقال، بعد اعتلاء منصات التتويج وصُنع الفارق خلال مشاركتهم ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين ، بحضور الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الإتحاد المصري لرفع الأثقال ، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لرياضة البطولة، الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة ، الكابتن علاء الدين حسن كامل مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال ، والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للبعثة.



أكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية عقب استقبال أبطال رفع الأثقال، أن الأجيال القادمة في رفع الأثقال أجيال رائعة وهي مستقبل مصر ونقوم بإعداد ورعاية هؤلاء من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي تقوم الوزارة من خلاله برعاية الأبطال وتدريبهم علي أعلي مستوي بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي ودفع راتب شهري لهم وإعدادهم للبطولات والأولمبياد القادمة بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها اتحاد رفع الأثقال برئاسة الكابتن محمد عبد المقصود بالتعاون مع الوزارة من أجل إخراج أبطال أولمبيين.



وقال الوزير : "لنا الفخر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية التي أخرجت لنا أبطال أصحاب ميداليات أولمبية كالبطلة فريال أشرف، ونهتم بالألعاب الفردية اهتماماً كبيراً حيث أن الرياضة في مصر ليست كرة قدم فقط"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبيين يكونون قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأوليمبية، حيث وضعت وزارة الشباب والرياضة خطة لإعداد أبطال أوليمبيين يتم تنفيذها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتبنى الموهوبين ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي وإعدادهم لمختلف المنافسات ليكونوا نواه للمنتخبات الوطنية ، وهو ما تحقق بإمداد منتخب رفع الأثقال بلاعبى المشروع منهم اللاعب محمود حسني السيد الذى انضم للمشروع منذ 4 سنوات، واستطاع تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية بالبطولة، وتحطيم الرقم القياسي العالمي في منافسات الكلين والنطر، مشيراً أن الوزارة توفر مكافأة شهرية للاعبى المشروع فى إطار تهيئة الأجواء لهم.

وحصلت بطلة العالم اللاعبة نورا عصام حلمي على ثلاث ميداليات فى (فضية الخطف، وفضية الكلين والنطر، وفضية المجموع)، و اللاعبة حبيبة سعد مديح لاعبة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة حصلت على المركز الخامس رغم صغر سن اللاعبة البالغة من العمر 15 عاما.



وحققت بطلة العالم اللاعبة حنين أحمد محمد فضية الكلين والنطر وفضية المجموع ، وجاءت اللاعبة نضال محمد على لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمركز السادس في الخطف والمركز الثامن في الكلين والنطر والمركز السادس في المجموع، وحصل اللاعب أحمد حمدي توفيق على المركز الرابع في الخطف و المركز السابع في الكلين و النطر و المركز الخامس، فيما حلت اللاعبة ميرنا محمد على بالمركز الخامس في الخطف والمركز العاشر في الكلين و النطر و المركز الثامن.

وشاركت مصر في بطولة العالم بالمكسيك ببعثة مكونة من ١٢ لاعبا وهم: أحمد حمدي ومحمود حسنى وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح.



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

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