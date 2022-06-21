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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في بنك مصر اليوم 21 يونيو

صدى البلد

يستعرض "صدى البلد"، حركة  أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء عند 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 21-6-2022

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وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 19.54 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.77 جنيه للشراء و23.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه 19.22 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه 1.82 جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه 1.85 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه 2.62 جنيه للشراء و2.66 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الآسيوية

كما رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه فى بنك مصر ختام اليوم، الثلاثاء.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه نحو 13.81 جنيه للشراء و14.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه عند 2.78 جنيه للشراء و2.80 جنيه للبيع.

البنك المركزى

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال آخر اجتماعاتها قرار  برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25% وعلي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح 11.75% وذلك للمره الثانية علي التوالي.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر.

اليورو البنك المركزي سعر الدولار الفرنك السويسري سعر الدولار سعر صرف الجنيه الإسترليني سعر صرف اليورو

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