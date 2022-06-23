السيطرة على حريق مخزن مصنع منسوجات ببلبيس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أحد مصانع المنسوجات في بلبيس، والذي أسفر عن إصابة 29 شخصا باختناق في حريق نشب بمصنع منسوجات ببلبيس.

وتم نقل ١٠ مصابين إلى مستشفى الرحمة و١٦مصابا إلى مستشفى بلبيس، وإسعاف 3 مصابين في محيط الحريق.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف بمحيط الحريق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمخزن مصنع هوندا للملابس والمنسوجات، بالمنطقة الصناعية ببلبيس، بمحيط الكلية الجوية.

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