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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |مشهد فلكي فريد..اصطفاف خمس كواكب مع فجر اليوم.. جائزة الألكسو للإبداع والابتكار لشباب الباحثين بالوطن العربي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة.

 

مواجهة التغير المناخي وبعده الإقتصادي على المياه.. ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن ورشة عمل لإطلاق دراسة بعنوان " دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الإقتصادي على قطاع المياه في مصر"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29يونية 2022 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية.

 

مشهد فلكي فريد …..اصطفاف خمس كواكب مع فجر اليوم

تشهد سماء مصر بعد قليل ظاهرة فلكية جديدة وهي اصطفاف خمسة كواكب مع فجر يوم الجمعة وهى كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، في مشهد يترقبه  جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

 

٣ يوليو .. اداب القاهرة تبدأ دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية و ذلك بمركز جامعة القاهرة للغة و الثقافة العربية .

 

جائزة  "الألكسو للإبداع والابتكار لشباب الباحثين بالوطن العربي" الدورة السادسة 2022

أعلنت  إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة عن إطلاق جائزة "الإلكسو للإبداع والإبتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي" للعام 2022. 

 

زراعة عين شمس: تعلن كشوف حضور الطلاب بلجان الامتحان 

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ،أن إدارة جامعة عين شمس تعمل علي  توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني .

 الاحد  … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامج تدريبي حول استخدام التكنولوجيا بالتدريس

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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