أطعمة تسبب الإمساك والغازات .. الوجبات السريعة والحبوب والبقوليات أشهرها .. طرق طبيعية للعلاج .. وفي هذه الحالات يجب التوجه للطبيب

أطعمة تسبب الإمساك تجنب تناولها

طرق ونصائح طبيعية تساعد في التخلص من الإمساك

حالات يتطلب اللجوء إلى الطبيب لعلاج الإمساك

في بعض الأحيان قد تعاني من الإمساك لعدة أسباب، ولكن معرفة السبب الكامن وراء الإصابة بالإمساك يعتبر الطريقة الأهم في علاجه، وبالرغم من أنها حالة غير مزمنة، إلا انها يمكن ان تسبب في العديد من الأعراض الجانبية.

أطعمة تسبب الإمساك والغازات



ويمكن لتناول بعض الأطعمة التى لا يعلمها البعض تسبب الإمساك والغازات والانتفاخات ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأطعمة التى يجب الابتعاد عنها تجنبا الشعور بالإمساك، وذلك وفقا لموقع هيلث، ومن الأطعمة التي تسبّب الإمساك ما يلي :-



- الموز غير الناضج :

رغم أن الموز الناضج يمكن أن يقلل من الإمساك ويساعد على تجنبه، إلا أن الموز غير الناضج يزيد من مشكلة الإمساك، وذلك بسبب صعوبة هضم الجسم للنشويات التي يحتويها، لكن عندما ينضج الموز تتحوّل هذه النشويات إلى سكريّات طبيعية سهلة الهضم، كما أن الموز غير الناضج يحتوي على كميّات كبيرة من مادة العفص .



- الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين:

وهو بروتين موجود في القمح، والشعير، وغيرها من الحبوب والبقوليات، وقد يتسبب الغلوتين بالإمساك عند بعض الأفراد، ومن الجدير بالذكر أن الأفراد المُصابين بحساسية القمح ينصحون بتجنب الأطعمة المحتوية على الغلوتين بشكل تام، كما ينصح بتجنب الغلوتين عند المعاناة من حالات صحيّة أخرى.



- الحليب ومشتقاته :

ويمكن أن تسبّب الإمساك للرضع والأطفال الذين يُعانون من حساسية بروتين الحليب البقريّ، وفي دراسة حديثة أُجريت على أطفال تتراوح أعمارهم بين 1-12 سنة ويُعانون من الإمساك المزمن، وُجِد أنّ حالتهم قد شهدت تحسّناً عند توقفهم عن شرب الحليب البقري واستخدامهم لحليب الصويا بدلًا منه، كما أنّ الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز .



- اللحوم الحمراء :

وتحتوي على كمية قليلة من الألياف، وكميات عالية من الدهون، ولذلك فإنها تحتاج فترةً أطول لهضمها الجسم، الأمر الذي قد يزيد من خطر الإصابة بالإمساك، وينصَح الأفراد الذين يُعانون من الإمساك بتناول الأغذية الغنيّة بالألياف والبروتينات مثل العدس والبازلاء كبديل عن اللحوم الحمراء.



- الوجبات السريعة والمقليّة :

وتناول كميّات كبيرة من الأطعمة المقليّة أو الوجبات السريعة والأطعمة الخفيفة مثل رقائق الشيبس،والشوكولاتة، والبوظة تزيد من فرصة الإصابة بالإمساك، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون، وكميات قليلة من الألياف. كما أنّ الوجبات السريعة والأطعمة المقلية تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مما يقلل من محتوى البراز من الماء ويؤدي إلى الإمساك.



- فاكهة الكاكا :

وقد تسبب فاكهة الكاكا الإمساك عند بعض الأفراد، لذلك ينصَح الأفراد الذين يُعانون من الإمساك بتجنب تناول كميات كبيرةمن الكاكا.

الإمساك والغازات

طرق طبيعية لعلاج الإمساك

وقالت الدكتورة هنا محمود أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، أن الإمساك يمكن ان يكون شائع عندما نستهلك أطعمة لا تحتوي على كمية كافية من الألياف والمياه، مما يجعل يجعل البراز صلب وجاف، قد يصعب مرورة من منطقة المستقيم بشكل طبيعي.



وأضافت هنا محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، انه يمكن علاج الإمساك بطرق طبيعية، وبدون إستخدام الملينات، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي :

- تناول الألياف بكميات مناسبة

- إدخال البقوليات في النظام الغذائي.

- تناول زيت الزيتون لتحفيز حركة الأمعاء.

- شرب الماء بكميات مناسبة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- وضع دعامة أسفل قدميك عند جلوسك على المرحاض لتسهيل عمل الأمعاء خلال عملية التغوط.

- الإهتمام بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف.

حالات تحتاج لتدخل الطبيب لعلاج الإمساك



وأشارت هنا محمود في منشوره، إلى أنه حال تطبيق كل ما ذكر ولم تلاحظ أي تحسن وظهرت العلامات والأعراض التالية، يجب عندها أن تستشير الطبيب لحل وعلاج الإمساك، ومن أهمها :

- استمرار الإمساك لأكثر من أسبوع بعد تطبيق العلاج المنزلي.

- الشعور ببعض الألم في منطقة الشرج.

- وجود دم في البراز.

- تسرب البراز بشكل لا إرادي .