إقبال كبير على مصيف بلطيم واستكمال الرصف والتجميل به.. صور

يشهد مصيف بلطيم، إقبالاً كبيراً من المصطافين من كافة أنحاء الجمهورية، لقضاء الإجازة الصيفية، بشواطئه الستة، وسط تواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ، حرصاً على حياة المصطافين وعدم تعرضهم للغرق، وتوفير كل الخدمات والمواد الغذائية.



وتمكنت حملة مرورية بمصيف بلطيم من ضبط5 تكاتك ودراجات نارية، ممنوع تواجدها بمصيف بلطيم، حفاظا على حياة المصيفين، وضماناً عدم تعرضهم لحوادث، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع دخول التكاتك والدراجات النارية للمصيف، وفي حالة ضبطها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها الشكر لهيثم عطية، رئيس مدينة المصيف، والرائد إبراهيم فايد، قائد مرور مصيف بلطيم.



وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال فرد طبقة الأسفلت من ميدان الأمل حتى ميدان الزهراء مرورا بمنطقة السلام، وتطوير مدخل الأمل بالطريق الدولي الساحلي حيث تم تنفيذ حملات نظافة وكذا زراعة نجيل طبيعي بالجزيرة الوسطى.

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