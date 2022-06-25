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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدافع عن حقوق الوطن وتحمي ممتلكاته.. محافظ بورسعيد يشيد بدور هيئة قضايا الدولة

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، برئاسة المستشارة حمدية عبد الوهاب رئيس فرع أول هيئة قضايا الدولة في بورسعيد، والمستشار محمد موسى .

محافظ بورسعيد يشيد بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة

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وخلال اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان بزيارة وفد فرع أول هيئة قضايا الدولة، مشيدا بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتى تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتى تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

محافظ بورسعيد يشيد بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة

وناقش المحافظ مع وفد هيئة قضايا الدولة عددا من الموضوعات والملفات القضائية  المشتركة، وأشادت المستشارة حمدية عبد الوهاب، ووفد هيئة قضايا الدولة بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيين له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية. 

محافظ بورسعيد يشيد بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة
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