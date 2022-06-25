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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إتيكيت أكل العنب.. أحمد العوضى يعلق على فيديو أمينة شلباية

أحمد العوضى
أحمد العوضى

علق الفنان أحمد العوضى على الفيديو الذى تتحدث فيه خبيرة الموضة والتجميل أمينة شلباية عن إتيكيت أكل العنب. 

وقال أحمد العوضى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “لا الإتيكيت المظبوط نفتح التلاجة وناخد العنقود والباب مفتوح والعنب يقع تحت التلاجة.. وبعدين نخش ننام تاني”. 

أمينة شلباية

أحمد العوضى 

عبر الفنان أحمد العوضي عن فرحته بعد جمع 40 مليون جنيه لعلاج الطفلة رقية، والتي تعاني من ضمور عضلي وتحتاج حقنة يبلغ ثمنها ٤٠ مليون جنيه مصري.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “الخير في أمتي إلى يوم الدين”.

وسابق المصريون الزمن منذ نشر تفاصيل حالة الطفلة رقية ذات السنة و١١ والتي تعاني من ضمور عضلي وتحتاج حقنة يبلغ ثمنها ٤٠ مليون جنيه مصري .

ومنذ نشر الاستغاثة على “صدى البلد”، تحركت جميع الطبقات في المجتمع المصري لتوفير الـ ٤٠ مليونا، وكان الجميع في سباق مع الزمن لإنقاذ الطفلة رقية.

وتفاعل العديد من المواطنين والفنانيين ومشاهير السوشيال ميديا مع المبادرة التي أطلقها محمد هاني أثناء لقائه بوالدة رقية للتبرع للطفلة في أسرع وقت، حيث إن الزمن المتبقي لها لكي تستطيع أخذ الحقنة ذات الـ٤٠ مليونا كان ١٢ يوما فقط، واليوم نحتفل جميعا برقية بعد وصول التبرعات إلى ٤٠ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه.

جدير بالذكر أن مرض ضمور العضلات الشوكي يؤدي إلى الشلل أو الموت إذا لم يتم علاجه وأخذ الحقنة قبل أن يتم الطفل عامين. 

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي أمينة شلباية خبيرة الموضة والتجميل أمينة شلباية Arts Entertainment

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