على رحلات خاصة.. مصر للطيران تنقل حجاج دولتي فلسطين ومالي

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، بأنه من المقرر أن تنقل مصرللطيران هذا العام حجاج دولتي فلسطين ومالي عبر رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي للشركة الوطنية علي المستويين العربي والإفريقي والذي يمتد إلى ٩٠ عاما هي تاريخ الشركة وبناء على توجيهات وزارة الطيران المدني وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف رئيس مصر للطيران، أنه من المقرر أن تنقل مصرللطيران ١٣٣٠ حاجا من الأشقاء الفلسطينين علي متن ٥ رحلات جوية الي جدة، كما تنقل مايقرب من ٢١٠٠ حاج من الحجاج القادمين من باماكو بدولة مالي علي متن ٧ رحلات جوية الي المدينة المنورة .