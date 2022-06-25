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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل عيد الأضحى.. محافظ البحيرة يفتتح معرضا للسلع الغذائية واللحوم بأبو حمص

إفتتاح المعرض
إفتتاح المعرض

افتتح اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض للسلع الغذائية بمدينة أبو حمص الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل، والعمل على توفير احتياجاتهم بالجودة والمواصفات المطلوبة والأسعار التنافسية.

حيث يضم المعرض قسم خاص باللحوم البلدية بكافة أنواعها وعدد ١٢ جناح لعدد من العارضين بكبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل  من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

وقام المحافظ بتفقد أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتى تباع بالمعرض بأسعار تتراوح بين ١٠٠ لـ ١٣٥ جنيه، بالإضافة لأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، وأقسام للملابس والأحذية.

كما قام المحافظ بتفقد عدد من السيارات المخصصة لبيع السلع الغذائية واللحوم المجمدة، والتابعة لمبادرة "كلنا واحد" ضد غلاء الأسعار.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن محافظة البحيرة حريصة على توفير السلع الغذائية المتنوعة بكافة المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن ، والتي بلغ عددها بنطاق المحافظة ٣٢٣٣ منفذ تابعة للقوات المسلحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية، ومنافذ بيع منتجات مدارس التعليم الفنى فضلاً عن المنافذ المتنقلة، التى تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية.

مشيراً إلى أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.  

ووجه المحافظ باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

جدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة قام بافتتاح معرض للمواد الغذائية ، واللحوم بمدينة دمنهور نهاية الأسبوع الماضي ، وذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لعيد الأضحى المبارك وضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق.

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض، حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن مركز أبو حمص، ومديري مديريات التموين والزراعة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك.

البحيرة محافظة البحيرة عيد الأضحى المواد الغذائية اللواء هشام آمنه السلع الغذائية مديرية التموين الغرفة التجارية السلع واللحوم السكرتير العام

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