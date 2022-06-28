سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 28-6-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف اليورو خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.77 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- البنك العقاري المصري العربي).

سعر صرف اليورو



سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 19.73 جنيه للشراء، مقابل 19.86جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.77 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي: 19.77 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: 19.76 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه



سعر اليورو في بنك قطر الوطني: 19.75 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 19.74 جنيه للشراء، مقابل 19.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 19.74 جنيه للشراء، مقابل 19.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد: 19.74 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.