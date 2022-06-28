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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 28-6-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف اليورو خلال  التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.77 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- البنك العقاري المصري العربي).

اليورو.. تباطؤ النمو بشكل حاد في يونيو بسبب التضخم

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض أمام اليورو الأوروبي

سعر صرف اليورو


سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 19.73 جنيه للشراء، مقابل 19.86جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.77 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي: 19.77 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: 19.76 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه


سعر اليورو في بنك قطر الوطني: 19.75 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر: 19.74 جنيه للشراء، مقابل 19.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 19.74 جنيه للشراء، مقابل 19.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد: 19.74 جنيه للشراء، مقابل 19.87 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه البنك العقاري

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