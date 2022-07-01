مدير مستشفيات البحر الأحمر: استقرار حالة سائق سيارة نجل أبو العينين عقب جراحة ناجحة ورفضنا نقله حفاظا عليه

الدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات بالبحر الأحمر:

- حالة السائق وأحد المصابين لا تسمح بخروجهم إلا بعد استكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة

- النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب يتابع الحالة الصحية للسائق وأصدقاء نجله يوميا

- طبيب من مجموعة (كليوباترا جروب) يتواجد بالمستشفى لتوفير كافة الاحتياجات ومتابعة الحالات

أكد الدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات بالبحر الأحمر أنه تم مساء أمس الخميس إجراء عملية جراحية ناجحة لأحمد عبد المنعم المنشاوي ، سائق سيارة (عمر) نجل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، لتثبيت كسر فى الفخذ ، إثر إصابته في حادث سير إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها في أحد الطرق بالغردقة.

وصرح الدكتور عمرو عادل بأن السائق المنشاوي (37 عاما) ومصاب آخر في الحادث سيظلان في مستشفى الغردقة العام، ورفضنا نقلهما حفاظا عليهما، ولحين استكمال كافة الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة ، وتماثلهما للشفاء.

ويتابع النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب حالة السائق والمصابين.

من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى الغردقة العام وجود طبيب من مجموعة شركة كليوباترا جروب بالمستشفى لتوفير كافة الاحتياجات ومتابعة حالات المصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء سير السائق الخاص بالسيارة ومعه عمر أبو العينين و 3 من أصدقائه في أحد طرق مدينة الغردقة ، انفجر إطار السيارة الأمامي واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص ، مما تسبب في انقلابها، وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

وكشف مصدر أمنى أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة مما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانقلابها ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى القاهرة والغردقة.