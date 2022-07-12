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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسماعيلية ينعى المهندس إسماعيل عثمان

صدى البلد

نعى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور مهندس إسماعيل عثمان رئيس  مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق، و رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، و رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق بالاسماعيلية.

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وتقدم محافظ الإسماعيلية بالأصالة عن نفسه ، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الاسماعيلية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ومواطني الإسماعيلية، في وفاة أحد رموز الإسماعيلية الذين قدموا الكثير لبلدهم.

أسرة المعلم تتلقى عزاء إسماعيل عثمان الأسبوع المقبل بالإسماعيلية

ويتلقى عائلة المهندس اسماعيل عثمان واجب العزاء بفيلا المعلم عثمان احمد عثمان بالإسماعيلية الاسبوع المقبل ، لمن لم يستطع من أبناء الإسماعيلية تقديم واجب العزاء في مسجد عمر مكرم،  علي أن يتم الإعلان عن موعد إقامة العزاء بعد الانتهاء من عزاء القاهرة.

وتوفي المهندس إسماعيل عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية الأسبق، وابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.



وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة الإسماعيلية على وفاة المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، لتمتعه بسيرة طيبة ودماثة خلق وتواضع وسماحة الفكر والسماحة، كما أنه كان محبوبا داخل وخارج المحافظة .

ونعى أهالي ورياضيو المحافظة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة .

وحصل المهندس إسماعيل عثمان على دكتوراه فى إدارة الأعمال الهندسية عام 1999 من "جامعة لوفبرا" بالمملكة المتحدة، وماجستير فى إدارة التشييد عام 1972 من ذات الجامعة، وبكالوريوس فى الهندسة المدنية عام 1965 من "جامعة عين شمس" في مصر.

وتولى منصب رئيس مجلس إدارة "شركة الوادي الأخضر"، و"شركة آراب للتحكم الآلي"، كما كان عضواً في مجلس إدارة كل العديد من الشركات ومنها: "شركة إنفيرو إيجيبت"، و"الشركة المصرية للاستثمار العمراني"، و"شركة آراب للصناعات الكهربائية".

وهو كبير مستشاري "مجموعة عثمان أحمد عثمان"، ونائب رئيس مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء". ورئيس مجلس إدارة "الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس مصر للغات"، جمهورية مصر العربية.

ترأس مجلس إدارة كل من "المؤسسة المصرية للتنمية المستدامة"، و"جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة"، و"المعهد العالي للهندسة"، وشغل منصب رئيس "غرفة الصناعات الغذائية" التابعة لـ"اتحاد الصناعات المصرية" بين 1984 و1988، ورئيس "المجلس المصري الأميركي للتعاون الاقتصادي لشؤون القطاع الخاص"، ونائب رئيس لجنة الأعمال المصرية الكندية بين 1985 و1988.

شغل منصب الأمين العام وعضو مجلس الإدارة في "جمعية رجال الأعمال المصريين"، ونائب الأمين العام لـ"اتحاد رجال الأعمال العرب"، ونائب رئيس "اتحاد المقاولون العرب"، ورئيس "المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية"، ورئيس مجلس إدارة كل من "شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء"، و"شركة المقاولون العرب – عثمان أحمد عثمان وشركاه"، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل".

 

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