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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وكيل فيتوريا: التفاصيل الفنية سبقت المادية في مفاوضات اتحاد الكرة مع المدرب

فيتوريا
فيتوريا

أكد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إن المدرب كان مهتما للغاية بالأمور الفنية اكثر من المادية في مفاوضاته مع اتحاد الكرة المصري.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سيكون هناك مساعد مصري مع فيتوريا خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر".

وأعلن اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، عن توصله لاتفاق رسمي مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة المنتخب الوطني، بعقد طويل الأمد، حتى 2026.

وقاد حازم إمام عضو الاتحاد، المفاوضات مع المدرب البرتغالي خلال الأسابيع الماضية، وانتهى الأمر بالسفر للحصول على توقيعه الرسمي لقيادة الفراعنة.

وتولى فيتوريا، صاحب الـ52 عامًا، تدريب عدة فرق، أبرزها بنفيكا البرتغالي، كما خاض تجربة عربية مع النصر السعودي من يناير 2019 حتى ديسمبر 2020.

وكانت آخر تجارب فيتوريا مع فريق سبارتاك موسكو الروسي، قبل أن يرحل في ديسمبر الماضي.

كريم أبو سليمان المدرب البرتغالي روي فيتوريا اتحاد الكرة المصري بنفيكا البرتغالي النصر السعودي

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