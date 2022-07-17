رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق البطولة العربية لكمال الأجسام

عقد بمقر الاتحاد المصري لكمال الأجسام اجتماع اللجنة العليا المشرفة على البطولة العربية لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاديين العربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بحضور جميع الأعضاء ورؤساء اللجان المختلفة، وتم وضع الخطوط العريضة لمتابعة ما تم تنفيذه لاستقبال الحدث الرياضى العربي.



وأكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، أنه يتوجه للجميع بالشكر الجزيل لجميع أعضاء اللجنه العليا على ماقدموه من جهد خلال الفترة الماضيه وطالبهم بمزيد من التركيز لنضع الحدث الرياضى في المكان اللائق بمصر الحبيبة والتي دوما تكون في المقدمة بتنظيم البطولات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشدد" فهيم " على ضرورة يقظة بعض اللجان الهامه في تنظيم البطولة العربية لكمال الاجسام خاصة لجنه استقبال الشخصيات الهامه والوفود العربية، وكذلك التركيز على تذليل كافة المعوقات لهم، و الالتزام في اللجنه المسئولة عن المسرح وتحديد اسماء الضيوف، وكذلك المسؤولين عن خلفية المسرح لتجهيز اللاعبين تجهيزهم قبل انطلاق المنافسات بفتره كافيه، وايضا التنظيم في عملية ميزان اللاعبين وقد تم تحديد مكان مخصص باجراءات منظمة بحيث ينهي الميزان في فتره زمنيه وجيزة.

وأوضح رئيس اللجنه العليا للبطولة العربية لكمال الأجسام، أن رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام سيكون حريص على الحضور يوم ٢٨ يوليو الجاري وسوف يقوم بتكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على ماقدما من دعم لإنجاح البطولة العربية لكمال الاجسام وهناك برنامج سياحي لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام في مصر.

واختتم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد تصريحاته الاعلاميه أننا نرحب بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة واؤكد على مشاركة المنتخب السعودي لكمال الأجسام في البطوله ليصل العدد الإجمالي المشارك الي ١٤ دولة عربية.



يجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تستضيف الحدث الرياضى العربي خلال أيام 28 و29 و30 يوليو الجاري في نسختها الثانية والعشرون، والثامنة عشر للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية كريمة من السيد اللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية، وشركة سلسال للمقاولات، بحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ونائبه الأول ورئيس الاتحاد العربي الدكتور "عادل فهيم".

وتتميز البطولة العربية بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، بمشاركة متوقعة لـ ١٤ دولة عربية هي: العراق – السعودية – تونس – الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان – الإمارات – المغرب – السودان – الجزائر – اليمن – لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.

وتقدم البطولة العربية لكافة المشاركين ما يلي:

16 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات.

جوائز مالية للثلاثة الأوائل،

ويشارك في تحكيمها 5 حكام من أوروبا، و4 حكام عرب، و4 حكام مصريين.