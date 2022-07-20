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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يدعم تطبيق منظومة المرتبات payroll تنفيذاً لخطة الدولة في التحول الرقمي

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير المديرية المالية بالمحافظة

أكد اللواء عصام سعد محافظة أسيوط على دعمه الكامل لتطبيق منظومة المرتبات "payroll" وتطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي مشيرًا إلى أهمية ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بقطاعات الحسابات والادارات المالية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة والتي تم تنفيذها لتدريبهم على كيفية تطبيق المنظومة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية .

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جاء ذلك خلال لقائه المحاسب أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط والمحاسب أحمد صبحي مدير إدارة الحسابات بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة .
وتم خلال اللقاء استعراض جهود المديرية المالية بالمحافظة في الانتهاء من تطبيق منظومة المرتبات الجديدة بجميع القطاعات ومديريات الخدمات واستكمال منظومة حصر جميع العاملين بالدولة بما يسهم في القضاء على أي أوجه للفساد المالي والإداري ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري بإعتبارها من الركائز الاساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لتطوير منظومة ميكنة الرواتب وتسريع وتيرة العمل بالوحدات الحسابية وتفعيل ورش العمل والدورات التدريبية لمندوبي المالية ومديرى عموم الشئون المالية بمختلف المديريات والهيئات الاقتصادية بالمحافظة وتفعيل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة للنهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف مدير المديرية المالية بأسيوط إنه تم مناقشة الدليل الارشادي لقانون رسم التنمية رقم 147لسنة 1984وتعديلاته ومدي تطبيقه بالشكل الصحيح علي جميع الجهات بالنسب المعدلة طبقًا لما ورد بالقانون من عدمه بالإضافة إلى مناقشة سبل تطبيق وتفعيل المنظومة قبل نهاية العام الحالي مع استخدام حزمة من الاجراءات الرقابية والمالية لربط كافة الجهات الحكومية مع وزارة المالية بمنظومة مالية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي من أعمال مميكنة وبرامج الصلاحية ومنها نظام المرتبات "payroll" لصرفها بشكل موحد ويضمن حصر جمبع العاملين بالدولة بدقة لجميع العاملين وسهولة الإجراءات في إعداد المرتبات وازالة المعوقات والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والعمل على استكمال تطبيقها في جميع الجهات مع استمرار العمل على رفع كفاءة العاملين في المنظومة من خلال الدورات التدريبية التى تجريها وزارة المالية لجميع العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمديرية المالية بأسيوط من أجل تطبيق المنظومة قبل نهاية العام الحالى ووضع رقابة على الأداء المالي.

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