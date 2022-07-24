656 جنيهاً للجرام..أقل سعر للذهب اليوم الأحد 24-7-2022

ثبت سعر أقل أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل فئة نحو656 جنيها للبيع و 657 جنيها للشراء، في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-7-2022

وسجل سعر الذهب في مصر أمس انخفاضا بمقدار جنيه واحد في ختام تعاملات أمس السبت علي أساس أسبوعي، علي مستوي محلات الصاغة .

بحسب تقارير صحفية فإن المصريين يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوي لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.



يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

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سعر الذهب بالمصنعية

وبحسب تقارير صحفية فإن سعر جرام الذهب وفقا لأي عيار يختلف بين محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سعر الجنيه الذهب

أظهر سعر الجنيه الذهب استقرارا مسجلا نحو 7872 جنيه للبيع و7888 جنيها للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 34.97ألف جنيه للبيع 35.045جنيه للشراء.

عيار 21



عيار 21 الأوسع انتشارًا 984 جنيها للبيع و 986 جنيها للشراء.

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سعر كيلو الذهب



وبلغ كيلو الذهب حوالي 1.124 مليون جنيه بيعا، 1.13 مليون جنيه للشراء.

عيار 24



بلغ أعلى فية من أعيرة الذهب وتحديدا من الذهب عيار 24 نحو 1125 جنيها للبيع .



عيار 18



ووصل سعر عيار 18 لـ 843 جنيها للبيع و 845 جنيها للشراء.

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ارتفاع الذهب

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالاسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

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اضطراب بسوق الذهب

وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الاجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

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تراجع الذهب في البورصات العالمية

وفي وقت سابق هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي، حيث أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

وثبت سعر الذهب الفوري عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنه خسر حوالي 2% هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13% إلى 1703.6 دولار.