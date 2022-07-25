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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البحرين تنضم رسميًا لمبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات والأردن

صدى البلد

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع ، انضمام دولة البحرين إلي مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي انطلقت في القاهرة اليوم الاثنين.

ويترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرًا للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.

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وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائى من خلال توطين  الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد.


وأشارت إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التنمية الصناعية وزار التجارة والصناعة ​الإمارات ‭ ‬البحرين‭

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