أخبار الفن : التفاصيل الكاملة لـ حفل آمال ماهر .. سلوي عثمان توجه رسالة لـ ـشيرين .. محمد يسري يتحدث بعد إصابته بجلطة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ؛ نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

حرص عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة على حضور حفل الفنانة آمال ماهر ، والذي يقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة .

حيث حضرت وزيرة التضامن نيفين القباج الحفل بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وألفت عمر ومصممة الأزياء إيناس شاهين .

حلت الفنانة القديرة سلوي عثمان ضيفة على موقع صدي البلد ، للاحتفال بنجاح فيلمها الجديد “ كيرة والجن ” ، والذى يعرض حالياً فى السينمات ويشارك فى بطولته عدد الفنانين على راسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري .

وخلال اللقاء كشفت الفنانة سلوي عثمان عن كواليس تعاونها مع المخرج مروان حامد ضمن أحداث الفيلم وتفاصيل دورها .

فاجأت الفنانة آمال ماهر جمهورها بحفل العلمين وقامت بغناء أحدث أغانيها والتي تحمل أسم "ذرة رجولة " وهي أول أغاني ألبومها الجديد.

وجاءت كلمات المقطع الذي غنته كالتالي:"لكل قلب واحدة كويسة ساذجة في حبها وطيبة قلبها وانت خذلتها والوقت مدرسة للناس المخلصة، ولكل قلب واحدة كويسة، ساذجة في حبها وطيبة قلبها انت خذلتها.

أعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عن استعداده لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن توقف فيلم أهل الكهف.

وكتب أيمن بهجت قمر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: السؤال كتر وواجب علينا الإجابة.. في خلال أيام سيتم دعوة الصحفيين لمؤتمر صحفي كبير أنا والمخرج عمرو عرفة لشرح أسباب توقف فيلم أهل الكهف وبالأوراق والايميلات.. لازم الكل يقف معانا من أجل إتمام العمل وعلى مسؤوليتي الشخصية اي معلومات عن إيقاف الفيلم بره المؤتمر غير صحيحة وهتبقى ترويج لأكاذيب هيتضحك بيها على الناس .. اللهم بلغت.

أعلن الفنان رامي جمال عن انسحابه من حفله بمنطقة الساحل الشمالي، والذي كان من المقرر أن يقام اليوم .

وكتب رامي جمال عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام اعتذار إلى الجمهور، مؤكدا أنه حضر في تمام الساعة التاسعة والنصف لمكان إقامة الحفل، إلا أنه وجد مشاكل في التنظيم، بالإضافة إلي محاولة النصب عليه ماديا، مؤكدا أن لديه التزامات مادية تجاه أعضاء فرقته .

آمال ماهر .. واحدة من أهم الأصوات فى مصر والعالم العربي ، فقد استطاعت ان تحجز مكانتها وسط كبار المطربات بعد ان قدمت عدد من الأغاني الناجحة ، بالإضافة الى صوتها الرخيم الذى خطف قلوب المستمعين .

وبإطلالة بيضاء عادت آمال ماهر الى جمهورها مرة أخرى في حفل غنائي ضخم وكبير فى منطقة العلمين بعد غياب فترة طويلة عن لقاء الجمهور ، حيث ظهرت فى حالة من الإبداع ، لتشدو وتسلطن مئات الحاضرين الذين امتلأت بهم القاعة .

حلت الفنانة القديرة سلوي عثمان ضيفة علي موقع صدي البلد ، حيث وجهت للفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة بعد أزمتها الأخيرة .

وقالت سلوي عثمان فى تصريحات خاصة ومصورة لـ موقع صدي البلد : شيرين عبد الوهاب واحدة من اهم الأصوات في العالم العربي ، وبشكل شخصي أعشق صوتها واغنياتها ، حيث انها تمتلك ذكاء فى اختيار الكلمة واللحن .

طمأن الفنان محمد يسري جمهوره بعد خضوعه إلى جراحة بسبب جلطة فى القلب ، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير .

وعلق محمد يسري قائلاً: أنه شعر فى بداية الأمر بألم شديد فى منطقة الصدر، ولكنه لم يتوقع أن تكون جلطة فى الشريان الامامي فى القلب .

كشفت تقارير أجنبية عن توقف مسلسل نتفليكس الشهير The Witcher عن التحضيرات الخاصة بالموسم الثالث من العمل مؤقتا، وذلك بسبب اصابته بطله بفيروس كورونا .

هذة ليست المرة الاولي التى يتسبب فيها فيروس كورونا فى تعطيل التحضير الى هذا العممل ،فحين بدأ صناع The Witcher، تصوير الجزء الثاني في أوائل عام 2020،سرعان ما توقف التصوير بسبب ظهور جائحة كورونا، بحسب موقع ديلي ميل، عاد التصوير مرة أخرى في أغسطس من العام ذاته ، الا انه توقف في نوفمبر نتيجة تفشي الوباء بين طاقم المسلسل.