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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب مغادرة الخطيب لـ مباراة الأهلي والمقاولون قبل نهايتها

الخطيب
الخطيب

علق أحمد حسام ميدو، على مغادرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مباراة الفريق ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية:"محمود الخطيب مثل كل مشجعي الأهلي يشعر بسوء الأداء الخاص بالفريق وقد يكون ذلك سببا في مغادرته اللقاء قبل نهايته بخمسة عشر دقيقة" .

وأضاف: "ولكن لابد أن نمنح منافسي الأهلي حقهم، المقاولون قدم مباراة رائعة وأبو السعود، حارس المقاولون أخطائه كانت كثيرة في لقاء الأهلي، وأحيانا شجاعتك تقتلك"

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ميدو: تعادل الأهلي مع المقاولون عادل 

وواصل: "تعادل الأهلي مع المقاولون تعادل عادل، والأهلي لم يخلق فرصا كثيرة على مرمى المقاولون المكافح حتى الثانية الأخيرة للخروج بنقطة".

وختم حديثه قائلا: "هدف الأهلي تسلل بنسبة 100%، والقرار كان صحيحا"

وتعرض الأهلي لصدمة جديدة في صراعه على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه المقاولون العرب اليوم السبت في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين.

وعلى استاد المقاولون العرب، سيطر الأهلي على مجريات المباراة تماما لكن جميع محاولاته باءت بالفشل سواء بسبب الرعونة في إنهاء الهجمات أو لتألق حارس المقاولون محمود أبو السعود.

وأهدر التونسي علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 39 حصل عليها الفريق بعد عرقلة حسام حسن من قبل أحمد الكوهي، لكن أبو السعود أنقذ مرماه من هدف محقق.
 

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