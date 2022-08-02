أخبار الفن: عايدة رياض تكشف حقيقة مشاركتها لـ نيرة اشرف فى عمل فني .. ممثل شهير ينجو من الموت بعد احتراق سيارته .. وإبراهيم عبد المجيد يتعرض لحادث

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية؛نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

تعاقدت الفنانة رحمة أحمد فرج الشهيرة بـ مربوحة ضمن أحداث مسلسل الكبير 6 على أولي بطولاتها السينمائية ، وهو فيلم “ابن الحاج أحمد ”، والذى من المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القادمة .

وكانت قد حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، بعد تألقها فى مسلسل ”الكبير أوى”، وكشفت عن كواليس تحضيرها لمسلسل الكبير 6 وبدايتها الفنية.

كشفت الفنانة عايدة رياض حقيقة ما تردد عن تصويرها عمل فني جمعها بالفتاة الراحلة نيرة أشرف قبل مقتلها ، بعد تصريحات أحد المخرجين بذلك .

وقالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هذا الكلام عار تماماً من الصحة ، وليس حقيقيا أنني التقت بالأساس بالراحلة نيرة أشرف حتى يجمعنا عمل فني .

نشر الكاتب إبراهيم عبد المجيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه لحادث مروع.

وكتب إبراهيم عبد المجيد على حسابه الشخصي بـ فيسبوك: أمس بالليل ماكتبتش لأني كنت مش مصدق اللي حصل.. شفت الموت اللي باستناه بس ماكنتش أحب أو أتوقع يكون كدا وخصوصا إن زوجتي كانت معايا وهي كمان تعرضت للأذى الشديد اللي بتعاني منه دلوقت.. حادثة عربية بشعة مالهاش أي معني غير الاستهانة بالبشر والأملاك اللي هي العربية.. رحنا للدكتور الضهر وطلعنا على جروبي عدلي قلت أشوف الدنيا شوية.

بعد الإعلان خلال الساعات الماضية عن بيع الممثلة آمبر هيرد منزلها في صحراء كاليفورنيا، فى إعلان صريح عن إفلاسها، كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن مفاجأة جديدة، وهي أنها قامت بقطع إصبع جوني ديب خلال فترة زواجهما.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن شقيقة آمبر هيرد كشفت إلى رئيستها فى العمل، أن “هيرد” تسببت فى قطع إصبع جوني ديب بعد أن قذفته بزجاجة خمر خلال فترة زواجهما.

تعرض الممثل الكويتي الشهير عبد الله التركماني، إلى حادث مروع أثناء قيادة سيارته على إحدى الطرق، حيث فوجئ باندلاع النيران في مقدمة السيارة، الأمر الذي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منها.

واحدة من أهم الممثلات على الساحة الفنية ، فقد نجحت فى تقديم الأدوار التراجيدي بجانب تقديمها اللون الكوميدي ، والذى اشتهرت من خلاله وأصبحت “ الإفيهات ” التى تطلقها فى أعمالها محفوظة لدي الجمهور ، انها الفنانة انتصار التى تفتح قلبها لـ موقع صدي البلد لتتحدث عن أعمالها الفنية ، وردها على هجوم أحدى الفنانات عليها .

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور للفنان محمد رمضان برفقة فتاة إسرائيلية.



ومنذ انتشار الصورة ؛ أصبحت حديث الجميع حيث لم تكن مجرد صورة عادية بل كانت أكثر من ذلك حيث جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوما علي رمضان .

حالة من الدعم والمحبة صاحبت الفنانة آمال ماهر بعد عودتها إلى إحياء الحفلات من جديد ، عقب غياب فترة طويلة من لقاء جمهورها بشكل مباشر من خلال تقديم الحفلات الغنائية بالإضافة الى غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترات .

وأطلت الفنانة آمال ماهر ليلة الجمعة الماضية من جديد بحفل غنائي هو الاضخم حتي الآن ، حيث لمع الحفل فى سماء مدينة العلمين الجديدة والتي أصبحت من اهم المدن الساحلية فى الوقت الراهن .

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