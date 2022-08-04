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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التموين": الإثنين المقبل بدء الأوكازيون الصيفي ولمدة شهر ‏

علي المصيلحي
علي المصيلحي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن ‏الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) سيبدأ /الإثنين/ المقبل، ولمدة شهر.

وقال كمال - في بيان للوزارة اليوم /الخميس/ - إن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الاوكازيون ، موضحا أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة ‏الداخلية والتخلص من الراكد بالمحال التجارية.

وأشار إلى ‏أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل، لافتا إلى أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى، ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.

وأضاف المتحدث أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل ‏احتياجاته من السلع، خاصة وأن التخفيضات ستكون ‏كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بمتابعة ‏جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الأوكازيون بعرض ‏سعرين الأول قبل بدء التصفية والأخر بعد بدء التصفية ‏بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة ‏للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏

 

الأوكازيون الصيف وزارة التموين علي المصيلحي

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