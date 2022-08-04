"التموين": الإثنين المقبل بدء الأوكازيون الصيفي ولمدة شهر ‏

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) سيبدأ /الإثنين/ المقبل، ولمدة شهر.
وقال كمال - في بيان للوزارة اليوم /الخميس/ - إن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الاوكازيون ، موضحا أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية والتخلص من الراكد بالمحال التجارية.
وأشار إلى أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون هذا العام إلى 3500 محل، لافتا إلى أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى، شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.
وأضاف المتحدث أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل احتياجاته من السلع، خاصة وأن التخفيضات ستكون كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بمتابعة جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الأوكازيون بعرض سعرين الأول قبل بدء التصفية والأخر بعد بدء التصفية بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.