"التموين": الإثنين المقبل بدء الأوكازيون الصيفي ولمدة شهر ‏

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن ‏الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) سيبدأ /الإثنين/ المقبل، ولمدة شهر.

وقال كمال - في بيان للوزارة اليوم /الخميس/ - إن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الاوكازيون ، موضحا أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة ‏الداخلية والتخلص من الراكد بالمحال التجارية.

وأشار إلى ‏أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل، لافتا إلى أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى، ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.

وأضاف المتحدث أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل ‏احتياجاته من السلع، خاصة وأن التخفيضات ستكون ‏كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بمتابعة ‏جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الأوكازيون بعرض ‏سعرين الأول قبل بدء التصفية والأخر بعد بدء التصفية ‏بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة ‏للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏